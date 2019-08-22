Memurların 2019-2020 Maaşları Belli Oldu! Hükümet ile Hak-İş, zam konusunda anlaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hak-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam , 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019 zam oranlarını açıkladı.

Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam oranında anlaştık" dedi.

Bakan Selçuk, maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme yapılacağını söyledi.

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