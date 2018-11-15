memurlardan cumhurbaşkanı erdoğan a mektup

İzmir'de Kamu-Sen üyesi sendikalar, kamu çalışanlarının maaş artış oranlarının, yeni ekonomik programda belirlenen hedeflere göre revize edilerek yeniden düzenlenmesini istedi. Konak ilçesinde açıklama yapan memurlar, daha sonra taleplerini içeren mektupları, PTT'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, bugün artık memur ve emeklilerin alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldiklerini ifade etti.

İzmir'e bağlı Konak ilçesi eski Sümerbank önünde toplanan yaklaşık 100 civarında memur, geçim sıkıntısı yaşandığını belirterek, eylem yaptı. Türkiye Kamu-Sen üyesi memurlar, taleplerini ve isteklerini içeren, yaşadıları ekonomik problemleri ifade eden kağıtları balonlara bağlayıp, uçurdu. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi İrfan Toksoy, yaptığı açıklamada, yaşanan ekonomik gelişmeler sebebiyle enflasyon oranında artışların olduğunu, memur ve emeklilerin maaşlarının reel olarak değer kaybettiğini söyledi. Alım gücünün düştüğünü belirten İrfan Toksoy, kamu görevlileri, kamu personelleri, ile emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında bir yılda % 10,4 değer kaybına uğradığını açıkladı. Toksoy, "Yılın ilk 10 ayı itibari ile hesaplandığında, kamu görevlilerinin alım gücünün % 9,5 düştüğü ortaya çıkmaktadır. Geçtiğimiz yıl yani 2017 yılında 5 bin 336 TL olan bir kişilik ailenin aylık zorunlu harcama tutarı, 2018 yılında tam 854 TL artış göstererek 6 bin 191 TL'ye ulaşmışken, 2 bin 977 TL olan ortalama memur maaşı, 441,65 TL zamlanarak 3 bin 419 TL olmuştur. Enflasyon farkı ödemesi de yapılmasına rağmen, maaşlardaki erime ve alım gücündeki kayıp devam etmiş ve ortalama bir memurun alım gücü, bir yıl içinde aylık 413 TL azalmıştır" ifadelerini kullandı.

'MEMUR MAAŞLARI EN AZ YÜZDE 7 ERİYECEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Orta Vadeli Programı'nda / Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP-OVP) 2018 yılı sonu enflasyon hedefinin % 20,8, 2019 yıl sonu hedefinin ise % 15,9 olarak belirlendiğini hatırlatan İrfan Toksoy, kamu görevlilerine 2018 yılının tamamı için enflasyon farkı dahil % 13 maaş zammı yapıldığını, 2019 yılı içinse % 9,2'lik bir artışın olduğunu kaydetti. Toksoy, "Memur maaşları resmi rakamlara göre bu yıl en az % 7,8 eriyecek. 2019 yılında hedeflenen enflasyona ulaşılsa da maaşlarda % 6,7'lik bir reel düşüş yaşanacak" ifadelerini kullandı.

İrfan Toksoy, 2019 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılması planlanan maaş zamlarının, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nda yeni hedefe göre revize edilerek yeniden düzenlemesini istedi. Toksoy, memurların taleplerinin dikkate alınmaması halinde, birtakım eylemler yaparak seslerini duyurmaya çalışacaklarını da söyledi. Açıklamadan sonra Konak'ta bulunan PTT şubesine giden memurlar, taleplerini içeren mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a posta yoluyla gönderdi.

KAYNAKLAR:DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA