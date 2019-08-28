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Memurlar zam bekliyor: Toplu sözleşme süreci bugün sona erecek

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararı bugün belli oluyor.

Memurlar zam bekliyor: Toplu sözleşme süreci bugün sona erecek

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki zam kararı bugün belli oluyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:40
Memurlar zam bekliyor: Toplu sözleşme süreci bugün sona erecek

Memurlarla hükümet arasındaki zam pazarlığında gözler Hakem Kurulu'na çevrildi. Hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci bugün sona erecek.

Toplantılarını Sayıştay Başkanlığı'nda sürdüren Kurul, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi zammını ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair kararını açıklayacak. Kararla birlikte memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenmiş olacak.

SON TEKLİF YÜZDE 4+4'TÜ

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

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