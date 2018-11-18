memurlar sosyal medya da dikkatli olmalı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kamu personeli olarak görev yapan kişilerin unutmaması gereken en önemli husus sosyal medya kullanımı olmalıdır. Sosyal medya paylaşımlarınız nedeniyle memuriyetinizden olabilirsiniz.

Her kurum ile birlikte ayrıca Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan özel birimlerle sosyal medya paylaşımları en ince ayrıntısına kadar inceleniyor. Aslında konu sadece memurları değil tüm sosyal medya kullanıcılarını da ilgilendiriyor.

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a "2016-2018 yılları arasında sosyal medyada mesaj yayımladığı gerekçesi ile kaç personel hakkında soruşturma açılmıştır?" şeklinde soru yöneltti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı soruya yazılı olarak cevap verdi.

BAKANLIK'TAN SOSYAL MEDYA CEVABI

Bakanlık tarafından soruya yazılı olarak verilen cevapta "Sosyal medya paylaşımlarında TCK kapsamında hakaret (devlet büyüklerine ve dini değerlere hakaret), tehdit ve sövme yer aldığı gerekçesiyle 2016-2018 yılları arasında, yapılan şikâyetler üzerine alman Bakan Onayları gereğince, 25 adet inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 19 adedi sonuçlanmış, 2 personel hakkında işlemden kaldırma, diğerleri için çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. 6 personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 4 personel hakkında başlatılan inceleme süreci devam etmektedir." ifadelerin yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber