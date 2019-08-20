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Memurlar Eylem Yaptı!

Hükümetle zam görüşmelerini sürdüren ancak hükümetin son olarak yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifini reddeden Memur-Sen, 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' önünde boş cüzdan eylemi gerçekleştirdi.

Memurlar Eylem Yaptı!

Hükümetle zam görüşmelerini sürdüren ancak hükümetin son olarak yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifini reddeden Memur-Sen, 'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' önünde boş cüzdan eylemi gerçekleştirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 20:07
Memurlar Eylem Yaptı!

Geçen hafta hükümetin ilk teklifi revize ederek yaptığı 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam teklifi de Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Sendika başkanı Ali Yalçın hükümetten bugün yeni bir teklif beklediklerini belirtmişti.

Rakamın güncellenmesini ve 2020-2021 yılları için toplamda yüzde 20'lik zam isteyen Memur-Sen, bugün bir dizi eylem yaptı. Ankara'da Memur Sen'e bağlı memurlar iş bıraktı. Ayrıca iş bırakan memurlar saat 17.00'de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan bıraktı. 

'GELİN ÇÖZELİM'

T24'ün aktardığına göre, bakanlık önünde açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sürecin bitmesine 6 saat var gelin çözelim diyoruz" dedi. 

Sözlerine "Kamu İşvereninin 16 ve 18 Ağustos’ta ifade ettiği zam oranları; maaş ve ücret zammı beklentimizi karşılayacak bir çıta ortaya koyamadı" diye başlayan Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki; Kamu İşveren Heyeti ne müzakerelerin sürmesini sağlayacak tavrı ne de müzakere edilebilecek türden bir zam oranını ortaya koyamamıştır. Israrla müzakere diyoruz. Bu ülkenin yeterince sorunu var. Biz yeni bir sorun eklenmesin diyoruz. Eğer siz de müzakere istiyorsanız gelin süreyi uzatın bizleri sahaya çağırmayın. Ben de yetki diyorsanız gelin bu sorunu çözelim. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, biz bu ülkeye borçluyuz ama kamu işvereninden de alacaklıyız. Emeğimizin hakkını istiyoruz. Ülkemizin çevresinde emperyal planlara sahip katiller, vampirler var. Eğer bu ülkede bir sıkıntı varsa bizim maaşımızdan feragat etmemizle düzelecekse, alın bir maaşımızı düzeliyorsa düzeltelim. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak ben müzakere için varım, ben masada sorunları çözmek için varım. Sürecin bitmesine 6 saat var gelin çözelim diyoruz." dedi

Protesto dövizlerindeki “Emeğimiz ve geleceğimiz için iş bırakıyoruz” ve “Cüzdanımızı boş bırakırsanız eylem, doldurursanız bayram yaparız” yazıları dikkat çekti.

MEMUR-SEN'İN TEKLİFİ NEYDİ?

Memur-Sen, toplu sözleşme görüşmeleri öncesi yaptığı açıklamada taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etmişti.

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Son Güncelleme: 20.08.2019 20:14
Anahtar Kelimeler:
memurlar eylem yaptı
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Tek 11 saat önce

Birgün asgari ücretlilerin aldığı ücretle yaptığı işte çalışın bakalım ...

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