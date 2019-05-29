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Memura ve Emekliye Temmuz'da Zam Geliyor!

3600 ek gösterge ve bayram ikramiyesi konusunda umduğunu bulamayan memurlar, gözlerine Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkına çevirdi.

Memura ve Emekliye Temmuz'da Zam Geliyor!

3600 ek gösterge ve bayram ikramiyesi konusunda umduğunu bulamayan memurlar, gözlerine Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak enflasyon farkına çevirdi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:21
Memura ve Emekliye Temmuz'da Zam Geliyor!

TÜİK verilerine göre, 2019 Ocak ayında enflasyon yüzde 1,06, Şubat ayında yüzde 0,16, Mart ayında yüzde 1,03, Nisan ayında da yüzde 1,69 arttı. 4 aylık toplam enflasyon yüzde 3,99 oldu.

Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam aldı. Eğer enflasyon Mayıs ve Haziran verileriyle beraber yüzde 4'ü aşarsa memurlar, aşılan miktarda enflasyon farkını alacak.

Memurlar 2018'in ikinci yarısında yüzde 6,70 enflasyon farkı almıştı.

ENFLASYON FARKINDA KRİTİK AYA GELİNDİ

Memurların enflasyon farkında kritik aya gelindi. Yani 3 Haziran tarihinde açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları binlerce memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkının da ilk ip uçlarını verecek.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,48'e yükseldi. Haziran ve temmuz ayları TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1,10 ve yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın beklenti anketinde çıkan rakamlar dikkate alınırsa, Mayıs ayında TÜFE yüzde 1.48 olacak. Böylece Mayıs ayı itibariyle memurlar enflasyon farkını haketmiş olacaklar.

Haziran ayında da TÜFE'nin yüzde 1.10 çıkması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamı da eklendiğinde memurların yılın ilk yarısı için en az yüzde 2.5 oranında bir enflasyon farkı almaları söz konusu olacak

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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