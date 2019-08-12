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Memur maaş zamlarıyla ilgili flaş gelişme!

Türk iş Başkanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türk-İş kamuda süren zam görüşmeleri kapsamında son görüşme için bugün saat 16.00'da bir araya gelecek.

Memur maaş zamlarıyla ilgili flaş gelişme!

Türk iş Başkanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türk-İş kamuda süren zam görüşmeleri kapsamında son görüşme için bugün saat 16.00'da bir araya gelecek.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:25
Memur maaş zamlarıyla ilgili flaş gelişme!

Hükümet ve kamu işçileri arasındaki zam pazarlığı devam ediyor.  Kamu çalışanlarının zamanları ile ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Başkanı bir araya geliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu sözleşme görüşmesi için bugün saat 16.00'da Türk-İş Başkanı ile bir araya gelecek.

UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA EYLEM KARARI ALINMIŞTI

2019-2020 toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine  Türk-İş koordinasyon kurulu  cuma günü eylem kararı almıştı. Eylem planı üç aşamadan oluşuyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bayramdan sonraki Perşembe günü sabah tüm işçilerin katılımıyla işyerlerinde basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Ertesi gün işçiler öğle yemeği yemeyecek. Pazartesi günü de sendika temsilcileri Ankara Güvenpark’ta buluşacak.

Öte yandan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan  hükümetin kamu işçisi için kendilerine iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiğini açıklamıştı.

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