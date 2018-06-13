Memur, Hizmetli ve İşçi Kadrolarına 349 Atama Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı bir son dakika açıklaması yaptı.

Şehit yakını, Gazi ve Gazi yakınlarının atamaları ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. DPB 'den yapılan açıklamada 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre 349 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurasının noter huzurunda gerçekleştirildiğine yer verildi.

Açıklamada atamalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

349 istihdam hakkı sahibinden; 59’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, sosyolog, avukat, diş tabibi, hemşire, öğretmen, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 104’ünün memur unvanlı kadrolara, 181’inin hizmetli unvanlı kadrolara, 5 kişinin ise işçi kadrosuna atama teklifleri gerçekleştirildi.

Atananların 207’si erkek, 142’si kadındır.

Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşlarının;

23’ü bakanlık ve bağlı kuruluşu,

16’sı üniversite,

3’ü kamu iktisadi teşebbüsü, olmak üzere toplam sayısı 42’dir.

İlgililer atama teklif sonuçlarına 13/06/2018 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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