MEB Performans Sisteminde Geri Adım Attı! 'Biraz Ertelendi'

Bakanlık'tan 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, performans çalışmalarının ertelenmesine gerekçe olarak, üniversitelerden görüş gelmemesi gösterildi. Memurlar.net'de "MEB'den Bir Seçim Hamlesi Daha!" başlığı altında yayımlanan haberde konu gündeme getirildi. Memurlar.net'de "Oysaki Bakanlık daha önce, görüş toplandığı yönetici atama çalışmalarında hiçbir yenilik yapmamış, görüşleri dikkate almadan eski sisteme göre ilana çıkmıştı." ifadeleri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Üniversitelerden görüş gelmeye devam etmesi ve söz konusu analiz çalışmalarının henüz bitmemiş olması nedeniyle, yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 54. maddesi gereği kurum müdürleri tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılması gereken öğretmen performans çalışması, ilgi makam oluru doğrultusunda, yukarıda bahsi geçen çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.

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