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MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Yer Değişikliği Başvuruları Başladı (İl İçi , İller Arası Yer Değişikliği)

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvurularını kabul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda başvuru tarihleri ve atama tarihi yer aldı.

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MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Yer Değişikliği Başvuruları Başladı (İl İçi , İller Arası Yer Değişikliği)

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvurularını kabul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda başvuru tarihleri ve atama tarihi yer aldı.

02 Ocak 2018 Salı 17:34
MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Yer Değişikliği Başvuruları Başladı (İl İçi , İller Arası Yer Değişikliği)

MEB Öğretmenlerin Özür Grubu Yer Değişikliği Başvuruları Başladı (İl İçi , İller Arası Yer Değişikliği)

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin özür grubu yer değiştirme başvurularını kabul etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ive engellilik durumları ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularının 8 Ocak 2018 tarihine kadar alınacağı, eğitim kurumu tercihlerininse 11 ile 17 Ocak 2018 tarihlerinde alınacağı belirtildi.

Atama işlemleri 19 Ocak'ta gerçekleşecek. MEB'den yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi : "Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 8 Ocak´a kadar alınacak. Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri 11-17 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 19 Ocak´ta yapılacak."

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MebMeb öğretmenlerin özür Grubu Yer Değişikliği
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