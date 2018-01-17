MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Açık Lise Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman Sona Eriyor?

MEB Açıköğretim Lisesi (AÖL) Açık Lise Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman Sona Eriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi öğrencileri dikkat! kayıt yenileme işlemleri için son günlere giriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için ellerini çabuk tutmalılar, zira kayıt yenileme işlemlerinde son günlere girildi.

8 Ocak 2018 tarihinde başlayan 2. dönem kayıt yenileme işlemleri için MEB tarafından belirlenen tarih 23 Ocak. 23 Ocak 2018 tarihinden sonra herhangi bir ekstra durum yaşanmazsa kayıt yenileme işlemleri sona erecek.

Mazereti bulunan öğrenciler içinse kayıt yenileme tarihleri 24 ile 26 Ocak 2018 olarak açıklandı. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinden sonra seçmeli ve zorunlu derslerini sçeecekler. 26 Ocak 2018 tarihine kadar bu işlemlerin de tamamlanması ön görülüyor. Kayıt yenileme sınav ücreti 30 TL olarak belirlenmiş durumda. Söz konusu işlemlerle ilgili detaylı bilgilendirmeyi Halk Eğitim Merkezlerinden ya da AÖL resmi internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

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