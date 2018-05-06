Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mamak'ta Sel Felaketi! 6 Kişi Yaralandı

Ankara Mamak'ta meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, sel felaketinin 500 yılda bir meydana gelecek bir felaket olduğunu söyledi.

banner396

Mamak'ta Sel Felaketi! 6 Kişi Yaralandı

Ankara Mamak'ta meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, sel felaketinin 500 yılda bir meydana gelecek bir felaket olduğunu söyledi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:29
Mamak'ta Sel Felaketi! 6 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesi 2015 yılındaki sel felaketinin ardından dün yine sel ile baş başa kaldı. Selde ev , iş yeri ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.  Ankara'da dün meydana gelen şiddetli yağış, sel oluşmasına neden oldu. 20 dakika içerisinde metrekareye 16 kg. yağmur damlası düştü.

Yoğun yağış seebiyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, yine çok sayıda aracın sürüklendiği gözlemlendi. Selde 3 kişinin yaralandığı ajanslara bilgi olarak geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "500 yılda bir yaşanacak afetle karşı karşıya kaldık. Çok şükür can kaybı yok. 6 yaralımız var. Çok ciddi hasar var. Şuanda hasar tespit çalışması gerçekleştiriyoruz. Hazırlanan rapor doğrultusunda vatandaşlarımıza devletimizin imkanları ölçüsünde yardım yapılacaktır. Başkentin diğer noktalarında herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 100'e yakın araçta maddi hasar oluştuğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise, "10-15 dakika içerisinde belki de 1 ayda yağacak yağmur yağdı. Hasar tespit noktasında çalışmalar yapılıyor. 100 civarında araç selde zarar gördü" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara MamakMamak Sel Felaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: O Kurumun Başkanı Görevden Alındı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: O Kurumun Başkanı Görevden Alındı
AKBANK Yüzlerce Personel Alımı Yapacak! Başvurular Sürüyor
AKBANK Yüzlerce Personel Alımı Yapacak! Başvurular Sürüyor
Muharrem İnce : Sınav Sorularını Çaldırmayacağız, Kamuda Yükselme Adil Olacak
Muharrem İnce : Sınav Sorularını Çaldırmayacağız, Kamuda Yükselme Adil Olacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim