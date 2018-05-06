Mamak'ta Sel Felaketi! 6 Kişi Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesi 2015 yılındaki sel felaketinin ardından dün yine sel ile baş başa kaldı. Selde ev , iş yeri ve araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Ankara'da dün meydana gelen şiddetli yağış, sel oluşmasına neden oldu. 20 dakika içerisinde metrekareye 16 kg. yağmur damlası düştü.

Yoğun yağış seebiyle çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, yine çok sayıda aracın sürüklendiği gözlemlendi. Selde 3 kişinin yaralandığı ajanslara bilgi olarak geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, "500 yılda bir yaşanacak afetle karşı karşıya kaldık. Çok şükür can kaybı yok. 6 yaralımız var. Çok ciddi hasar var. Şuanda hasar tespit çalışması gerçekleştiriyoruz. Hazırlanan rapor doğrultusunda vatandaşlarımıza devletimizin imkanları ölçüsünde yardım yapılacaktır. Başkentin diğer noktalarında herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 100'e yakın araçta maddi hasar oluştuğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ise, "10-15 dakika içerisinde belki de 1 ayda yağacak yağmur yağdı. Hasar tespit noktasında çalışmalar yapılıyor. 100 civarında araç selde zarar gördü" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA