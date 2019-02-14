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Maden Kazasında Yakınlarını Kaybedenlerin Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı. İşte detaylar...

Maden Kazasında Yakınlarını Kaybedenlerin Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı. İşte detaylar...

14 Şubat 2019 Perşembe 22:25
Maden Kazasında Yakınlarını Kaybedenlerin Ataması Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının atama teklifleri yapıldı. İşte detaylar...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi ile; 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalı yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 28 hak sahibi için 13 Şubat 2019 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yeni bildirimler yapıldığı sürece hak sahipleri için önümüzdeki dönemde de kura işlemi gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Atama Kura Sorgu Ekranı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 23:01
Anahtar Kelimeler:
maden kazasında yakınlarını kaybedenlerin ataması yapıldı
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