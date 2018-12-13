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Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının Atamaları Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının atamaları yapıldı. Atamalar kura sonucu ile belirlendi. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile atamalar ilan edildi.

Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının Atamaları Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının atamaları yapıldı. Atamalar kura sonucu ile belirlendi. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile atamalar ilan edildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 01:55
Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının Atamaları Yapıldı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının atamaları yapıldı. Atamalar kura sonucu ile belirlendi. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile atamalar ilan edildi.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan duyuru şöyle;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi ile; 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalı yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 36 hak sahibi için 12 Aralık 2018 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yeni bildirimler yapıldığı sürece hak sahipleri için önümüzdeki dönemde de kura işlemi gerçekleştirilmeye devam edecektir.

Atama Kura Sonucu için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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