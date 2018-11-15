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Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Kura ile Devlet Memurluğuna Atandı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan duyuruda, maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından 55 kişinin devlet memurluğuna atamasının yapıldığı açıklandı.

Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Kura ile Devlet Memurluğuna Atandı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan duyuruda, maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından 55 kişinin devlet memurluğuna atamasının yapıldığı açıklandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:22
Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Yakınları Kura ile Devlet Memurluğuna Atandı

Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan duyuruda, maden kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarından 55 kişinin devlet memurluğuna atamasının yapıldığı açıklandı.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 66 ncı maddesi ile; 10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda hayatını kaybeden sigortalı yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hak sahibi oldukları tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarına atama teklifleri yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 55 hak sahibi için 14 Kasım 2018 tarihinde bilgisayar ortamında kura işlemi gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yeni bildirimler yapıldığı sürece hak sahipleri için önümüzdeki dönemde de kura işlemi gerçekleştirilmeye devam edecektir.

ATAMA KURA SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 15:19
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