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KYK Müfettiş Yardımcısı Alımı Mülakat Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı alımı mülakat sonuçları açıklandı. İşte açıklanan sonuçlara göre asıl ve yedek liste.

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KYK Müfettiş Yardımcısı Alımı Mülakat Sonuçları Açıklandı

Gençlik ve Spor bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcısı alımı mülakat sonuçları açıklandı. İşte açıklanan sonuçlara göre asıl ve yedek liste.

01 Haziran 2018 Cuma 16:17
KYK Müfettiş Yardımcısı Alımı Mülakat Sonuçları Açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Gençlik ve Spor bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü resmi sayfasında yayımlanan duyuruda Müfettiş Yardımcısı alımı giriş sınav sonuçlarının açıklandığı ve asıl ile yedek listelerin duyurulduğu belirtildi. 

KYK'dan yapılan duyuru şu şekilde;

"Yazılı bölümü 03.12.2017 tarihinde, sözlü bölümü ise 26.03.2018 – 03.05.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav sonuçları ekli listede açıklanmıştır. Kazanan adaylardan istenecek olan belgeler ve yapacakları işlemler GSB ve Kurumun İnternet sitelerinde bilahare ilan edilecek olup, ayrıca Başvuru Formlarındaki e-posta adreslerine de bildirilecektir. 
İlanen duyurulur. "

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