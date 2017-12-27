KYK 10 Bin 900 Memur Alımı Yapacak (2018 Personel Alımı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2018 yılında 10 bin 900 memur alımı yapacak. Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz gün yapılan memur alımı açıklaması adaylar tarafından heyecanla karşılandı. Önümüzdeki yıl 110 bin kamu personeli alımı yapılacağını söyleyen Yıldırım, bu alımlar içerisinde 10 bin 900 kişilik KYK alımının da olacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 1000-1500 civarında personel alımı yapan KYK'nın 10 bin 900 kişilik alımı hangi pozisyonlar için yapacağıysa merak edilenlerin başında yer alıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz gün yayımlanan KHK ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına taşeron usulü alımların önüne geçilmiş, bundan sonra kamuda hiç bir şekilde taşeron istihdam edilmeyeceği belirtilmişti. KYK'dan önümüzdeki sene yapılacak personel alımlarına ilişkin net bir bilgi henüz gelmedi. İlanlar yayımlandığı ve bilgilendirme yapıldığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz.

Başbakan Ne Demişti?

Başbakan Binali Yıldırım, aslında konuşmasında kurum ihtiyacının 10 bin 500 olduğunu söylemiş ve bunların giderilmesi için çalışmaların başlayacağını söylemişti. Kısacası 10 bin 900 kişilik ihtiyacın tamamının önümüzdeki yıl tamamlanmaması söz konusu olabilir. Yine de alımların hızlanacağını söylemek mümkün.

Başbakan'ın konuşması

Başbakan Binali Yıldırım :"Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9500 kadro vereceğiz. Müezzin, imam, Kur’an öğreticisi olarak burada çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak. Hayırlı uğurlu olsun." demişti.

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