Kurban Bayramı Ne Zaman? 9 Gün Tatil Olacak Mı? (2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ )

Geride bıraktığımız mübarek Ramazan Bayramı'nın ardından gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tatiline çevrildi. Okulların tatil olması ve Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından tatilciler Kurban Bayramının ne zamana geleceğini ve kaç gün olacağını merak ediyorlar. Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? İşte detaylar...

Mübarek Ramazan Bayramının ardından İslam aleminin ikinci bayramı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl mübarek Kurban Bayramımız 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. 25 Ağustos bayramın son günü oluyor. Arefe gününün Pazartesi olması sebebiyle eğer yeni hükümet sisteminde bir karar alınırsa tatilin 9 gün olması mümkün.

Şimdilik takvim aşağıdaki gibi :

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