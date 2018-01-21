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KPSS'siz En Az Lise Mezunu 7 Bin 500 Bekçi Alımı Daha Yapılacak! Adaylar 'O' Şart Değiştirilsin İstiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi daha alabileceğine yönelik açıklama geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti.

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KPSS'siz En Az Lise Mezunu 7 Bin 500 Bekçi Alımı Daha Yapılacak! Adaylar 'O' Şart Değiştirilsin İstiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi daha alabileceğine yönelik açıklama geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti.

21 Ocak 2018 Pazar 17:24
KPSS'siz En Az Lise Mezunu 7 Bin 500 Bekçi Alımı Daha Yapılacak! Adaylar 'O' Şart Değiştirilsin İstiyor

7 Bin 500 Bekçi Alımı Daha Yapılacak! Adaylar 'O' Şart Değiştirilsin İstiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 bin 500 çarşı ve mahalle bekçisi daha alabileceğine yönelik açıklama geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakan Soylu, Bekçi alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada 7 bin 500 bekçi daha alınabileceğini şartlar oluştukça bununla ilgili yeni duyuruların geleceğini söylemişti.

Daha önceki bekçi alımlarına il ikamet şartı nedeniyle başvuru yapamayan adaylar, çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında ikamet şartının kaldırılmasını talep ediyor.

KPSS ŞARTI OLMUYOR, EN AZ LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİYOR

Çarşı ve Mahalle bekçisi alımlarında adaylarda KPSS Şartı aranmıyor. En az lise ve dengi okullardan mezun, askerliğini yapmış ve 30 yaşından büyük olmayan adaylar ikamet ettikleri il de çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edilecekse il emniyet müdürlüğüne başvuru yapıyor.

İLANLAR NEREDE YAYIMLANIYOR?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanları valilikler ve kaymakamlıkların resmi sitesinden yayımlanıyor. Yeni ilanlar yayımlandığı anda haberdar olmak için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilir, ya da kamu personeli adaylarının sohbet ettiği ve son gelişmeleri tartıştığı gruba dahil olabilirsiniz.

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KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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