KPSS Şartsız Binlerce Kamu Personeli Alımı Yapılıyor, Rekor Başvuru Bekleniyor

KPSS'siz 5 Bin Kamu Personeli Alımına Yoğun İlgi

PTT'nin geçtiğimiz hafta yayımlanan sözleşmeli personel alımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Aylardır PTT'nin personel alım ilanını bekleyen adaylar PTT ve Devlet Personel Başkanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile sevinmiş fakat ikamet şartı gibi konular yüzünden tepki göstermişti.

PTT ALIMLARI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAV ÜCRETLİ OLACAK

PTT geçtiğimiz günlerde ilanı güncellemiş ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gitmişti. Bilindiği gibi PTT'nin sözleşmeli personel alımları için artık KPSS şartı aranmıyor, yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte PTT de son zamanlarda yönetmelik değişikliğine giden diğer kurumlar gibi kendi bünyesinde sınav düzenleyecek. Söz konusu sınav için başvuru ücreti 60 TL olarak belirlendi.

BAŞVURULAR İK.PTT.GOV.TR ADRESİNDEN YAPILACAK

PTT'nin özellikle postacı alımları için yoğun ilgi olduğu gözlemlenirken, gişe ve büro görevlisi pozisyonuna da çok sayıda adayın başvuru yapması bekleniyor. Başvuru işlemleri için ik.ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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