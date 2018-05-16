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KPSS Şartsız Binlerce Kamu Personeli Alımı Yapılıyor, Rekor Başvuru Bekleniyor

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı PTT için gerçekleştirilecek 5 bin sözleşmeli personel alımı yoğun ilgi görüyor. Hangi pozisyonlar için başvuru sayısı daha fazla...

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KPSS Şartsız Binlerce Kamu Personeli Alımı Yapılıyor, Rekor Başvuru Bekleniyor

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı PTT için gerçekleştirilecek 5 bin sözleşmeli personel alımı yoğun ilgi görüyor. Hangi pozisyonlar için başvuru sayısı daha fazla...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:51
KPSS Şartsız Binlerce Kamu Personeli Alımı Yapılıyor, Rekor Başvuru Bekleniyor

KPSS'siz 5 Bin Kamu Personeli Alımına Yoğun İlgi

PTT'nin geçtiğimiz hafta yayımlanan sözleşmeli personel alımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü. Aylardır PTT'nin personel alım ilanını bekleyen adaylar PTT ve Devlet Personel Başkanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile sevinmiş fakat ikamet şartı gibi konular yüzünden tepki göstermişti.

PTT ALIMLARI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK SINAV ÜCRETLİ OLACAK

PTT geçtiğimiz günlerde ilanı güncellemiş ve başvuru tarihlerinde değişikliğe gitmişti. Bilindiği gibi PTT'nin sözleşmeli personel alımları için artık KPSS şartı aranmıyor, yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte PTT de son zamanlarda yönetmelik değişikliğine giden diğer kurumlar gibi kendi bünyesinde sınav düzenleyecek. Söz konusu sınav için başvuru ücreti 60 TL olarak belirlendi.

BAŞVURULAR İK.PTT.GOV.TR ADRESİNDEN YAPILACAK

PTT'nin özellikle postacı alımları için yoğun ilgi olduğu gözlemlenirken, gişe ve büro görevlisi pozisyonuna da çok sayıda adayın başvuru yapması bekleniyor. Başvuru işlemleri için ik.ptt.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

DİĞER ADAYLARLA İRTİBATA GEÇ, BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUN

PTT Personel alımlarıyla ilgili diğer adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak, diğer kamu ve özel sektör iş fırsatlarını yakından takip etmek için Türkiye'nin en büyük memur adayı grubuna ücretsiz katılabilirsiniz. Katılım için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.05.2018 16:37
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