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KPSS 2017/9 Tercih Sonuçları Açıklandı (En Yüksek - En Düşük Puanlar)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2017/9 Tercih sonuçları duyurusunu yayımladı. Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2017/9 tercihleri en yüksek ve en düşük puanlar.

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KPSS 2017/9 Tercih Sonuçları Açıklandı (En Yüksek - En Düşük Puanlar)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2017/9 Tercih sonuçları duyurusunu yayımladı. Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. KPSS 2017/9 tercihleri en yüksek ve en düşük puanlar.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:39
KPSS 2017/9 Tercih Sonuçları Açıklandı (En Yüksek - En Düşük Puanlar)

KPSS 2017/9 Tercih Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS 2017/9 Tercih sonuçları duyurusunu yayımladı. Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM üzerinden tercih sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra buradan T.C. kimlik ve şifre bilgilerini girerek sonuçlarını öğrenebilirler. ÖSYM resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan resmi açıklama şu şekilde: 

"KPSS 2017/9 Spor Genel Müdürlüğünün Mühendis ve Tekniker unvanlı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 27 Aralık 2017 tarihinde saat 11:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Adaylara saygıyla duyurulur."

EN YÜKSEK EN DÜŞÜK PUANLAR

ÖNLİSANS İÇİN TIKLAYIN

LİSANS İÇİN TIKLAYIN

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HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.12.2017 11:50
Anahtar Kelimeler:
Tercih SonuçlarıKpss TercihKPSS
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