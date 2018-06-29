KHK ile İhraç Edilen Memurları İlgilendiren Emsal Karar: Mahkeme Hukuka Aykırı Dedi

KHK ile kamudan ihraç edilen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren karar !

667 sayılı KHK ile ihraç edilen bir personelin açtığı davada İdare Mahkemesi sürpriz bir karara imza attı. 667 sayılı KHK'ya dayanarak terör örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiasıyla SPK'daki kamu görevinden çıkarılan uzman İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve kararın iptali için dava açtı.

İdare Mahkemesi, kamu görevine son verilen uzmanın, herhangi bir terör örgütü ile irtibatının bulunup bulunmadığını, savcılık, TMSF ve Emniyet Genel Müdürlüğüne sordu. Gelen yazılarda, ihraç edilen uzmanın terör örgütleriyle irtibatlı olduğuna ilişkin hehangi bir bilgi ve belge sunulmadığı gibi savcılık da, davacı hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını iletti. İdare Mahkemesi de söz konusu uzmanın kamu görevinden çıkarma kararının hukuka uygun bulunmadığını karar verdi.

ÖZLÜK HAKLARI İADE

Mahkeme tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Davacının terör örgütleriyle iltisakı yahut irtibatı olduğu yönünde herhangi bir somut verinin dava dosyasına sunulmadığı anlaşıldığından, görevinden çıkarılmasına ilşikin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Hukuka aykırlığı saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük hakları ile aylıklarının hesaplanarak yasal faizi ile birilkte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir"

İdare Hukukçu Metin Günday, mahkemenin kararını vermeden önce, kurumlara yazı yazarak araştırma yaptırdığına dikkatleri çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"İdare Mahkemeleri önüne gelen benzer davalarda kamudan ihraç edilen kişilerin durumlarını araştırmakla yükümlü olduğunu ortaya koymuştur. İdare Mahkmesi de bunu yapmıştır. Bu yönüyle emsal bir karardır."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA