Kavakyolu Belediyesine En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

Kavakyolu Belediye Başkanlığı'nın en az ilköğretim mezunu çöpçü alımı için başvuru işlemleri yarın sona eriyor. Başvurular İŞKUR il Müdürlükleri ve İŞKUR resmi internet sitesinden yapılabiliyor.

SERTİFİKA ŞARTI VAR

Başvuru sürecine ilişkin Kavakyolu Belediye Başkanlığı'ndan ve İŞKUR'dan yapılan duyyuruda söz konusu alım için başvuru yapacak adayların Çevre Koruma (Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde her türlü çöp ve atık maddelerle ilgili işler) sertifikasına, Çevre koruma (Çöp toplama personel eğitimi) sertifikasına sahip olması gerektiği belirtildi. Mülakata katılacak adaylar kura ile belirlenecek.

DETAYLI BİLGİ

Personel alımına ilişkin detaylı bilgi 0446 2281654 (Kavakyolu Belediye Başkanlığı) veya 0446 214 1961 (İŞKUR) nolu telefonlardan alınabiliyor. Resmi ilan için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00004207846&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00004207846&isyeriTuru=Kamu adresini ziyaret edebilirsiniz.

KANGAL BELEDİYESİ DE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALACAK

Kangal Belediye Başkanlığı'nın temizlik görevlisi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Kangal Belediye Başkanlığı temizlik görevlisi alım ilanına göz atmak için lütfen TIKLAYIN.

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