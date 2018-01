Kara Kuvvetlerine Sivil Memur Alımı Yapılacak (Başvuru Şartları ve Kontenjan Bilgisi)

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devlet memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MSB, Kuvvet Komutanlıkları ve MSÜ'ye 498 sivil memur alımı yapılacağına yönelik duyuru www.msb.gov.tr adresinden yapılmıştı.

Söz konusu duyuruyla birlikte hangi komutanlığın ne kadar personel alımı yapacağı da belirtilmişti. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 18 kişilik alım yapılacak. MSB tarafından paylaşılan başvuru kılavuzunda bu alımlar için ayrılan kontenjan bilgisi ve başvuru için gerekli eğitim nitelikleri aşağıdaki gibi :

Diğer pozisyonlar ve başvuru tarihi!

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına memur alımı için başvuru işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi (www.msb.gov.tr) adresi üzerinden 28 aralık 2017 tarihinde başlamıştı. Başvuru işlemleri 12 Şubat 2018 tarihine kadar online gerçekleşecek. Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını mutlaka incelemeleri gerekiyor :

Başvuru Koşulları (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak; (a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 4 (b) 18 yaşını tamamlamış olmak, (c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, (f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSSP03(Lisans), 2016-KPSSP93(Önlisans) ve 2016- KPSSP94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak. NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır. (Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.)

TÜM DETAYLARA ERİŞİM İÇİN WWW.MSB.GOV.TR ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

