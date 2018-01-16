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Kangal Belediye Başkanlığı Temizlik Görevlisi Alacak (Eğitim Şartı Yok)

Kangal Belediye Başkanlığı, ilçe sınırlarında ikamet eden 16 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kangal Belediye Başkanlığı'nın İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan ilanda, başvuru işlemlerinin 22.01.2018 tarihine kadar İŞKUR resmi sitesi üzerinden gerçekleştirileceği başvuruda bulunacak adayların okur yazar olmasının yeterli olduğu belirtildi.

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Kangal Belediye Başkanlığı Temizlik Görevlisi Alacak (Eğitim Şartı Yok)

Kangal Belediye Başkanlığı, ilçe sınırlarında ikamet eden 16 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kangal Belediye Başkanlığı'nın İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan ilanda, başvuru işlemlerinin 22.01.2018 tarihine kadar İŞKUR resmi sitesi üzerinden gerçekleştirileceği başvuruda bulunacak adayların okur yazar olmasının yeterli olduğu belirtildi.

16 Ocak 2018 Salı 13:40
Kangal Belediye Başkanlığı Temizlik Görevlisi Alacak (Eğitim Şartı Yok)

Kangal Belediye Başkanlığı Temizlik Görevlisi Alacak (Eğitim Şartı Yok) 

Kangal Belediye Başkanlığı, ilçe sınırlarında ikamet eden 16 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Kangal Belediye Başkanlığı'nın İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan ilanda, başvuru işlemlerinin 22.01.2018 tarihine kadar İŞKUR resmi sitesi üzerinden gerçekleştirileceği başvuruda bulunacak adayların okur yazar olmasının yeterli olduğu belirtildi. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda işe alım süreciyle ilgili şu bilgilere yer verildi : 

GENEL ŞARTLAR :
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 22.01.2018 tarihine kadar talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler. 

- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır. 

- Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, öncelik durumu vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. 

- Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz Talebe Katılım açık iş sayısının sayısı üç katını geçerse Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç katı, Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının üç katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. 

Sınav gün, saat ve yeri, talebi veren Kurum olan Kangal Belediye Başkanlığı tarafından, sınav gününden en az beş gün önce ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile tebliğ edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR: İstihdam edilen geçici işçiler  işçiler temizlik işleri,kanalizasyon çöp toplama v.b işlerde çalıştırılacaktır.

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Son Güncelleme: 16.01.2018 13:44
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KangalKangal Belediye BaşkanlığıKangal Belediye Başkanlığı Personel Alım Ilanı
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