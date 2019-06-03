Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
90346
ALTIN
248.425
DOLAR
5.8643
STERLIN
7.3885
EURO
6.5566

Kamuya Personel Alımında Bazı Kadrolar İçin Yaş Şartı Değişti

3 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerle beraber BOTAŞ, ETİ Maden, TEİAŞ, TKİ ve TTK'ya personel alımında talep edilen yaş şartının değiştirildiği açıklandı. Ayrıca Resmi Gazete'de kamu kurumlarının teftiş kurulu başkanlığına yapılacak atamalarda talep edilen hizmet yılı süresi hakkında detaylara yer verildi... İşte detaylar...

Kamuya Personel Alımında Bazı Kadrolar İçin Yaş Şartı Değişti

3 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerle beraber BOTAŞ, ETİ Maden, TEİAŞ, TKİ ve TTK'ya personel alımında talep edilen yaş şartının değiştirildiği açıklandı. Ayrıca Resmi Gazete'de kamu kurumlarının teftiş kurulu başkanlığına yapılacak atamalarda talep edilen hizmet yılı süresi hakkında detaylara yer verildi... İşte detaylar...

03 Haziran 2019 Pazartesi 20:40
Kamuya Personel Alımında Bazı Kadrolar İçin Yaş Şartı Değişti

3 Haziran 2019 Tarihli ve 30793 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerle beraber 9 kamu kurum ve kuruluşunun  Teftiş Kurulu Yönetmeliği değiştirildi...

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAŞ ŞARTI 35 OLDU

Söz konusu yönetmeliklere göre müfettiş yardımcılığında talep edilen; "Personel alımı sınavının açıldığı yılın Ocak 1'i itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak şartı 35" olarak değiştirildi...

Ayrıca 35 yaş şartının geçerli olacağı kamu kurum ve kuruluşları ise şu şekilde;

"BOTAŞ, ETİ Maden, TEİAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömürü Kurumu" açıklandı...

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA YAPILAN ATAMA ŞARTI

Ayrıca 3 Haziran 2019 Tarihli ve 30793 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan bir diğer yönetmelik ise Teftiş Kurulu Başkanlığına atama olarak yayımlandı.

Buna göre Teftiş Kurulu Başkanlığına ataması yapılacakların kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl hizmeti olan müfettişler olacağı açıklandı.

Bundan önceki süreçte ise sadece alakalı kurumun içinden atamalar yapılmaktaydı...

İlgili yönetmeliklere "//www.resmigazete.gov.tr/" web adresi üzerinden veya "03 Haziran 2019 Tarihli ve 30793 Sayılı Resmi Gazete" web araması ile erişim sağlayabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kamuya personel alımında bazı kadrolar yaş şartı değişti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek göstergede son durum ne? .
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? 3600 ek göstergede son durum ne? .
Memura ve Emekliye Temmuz'da Zam Geliyor!
Memura ve Emekliye Temmuz'da Zam Geliyor!
SGK 400 Kamu Personeli Alımı İlanı!
SGK 400 Kamu Personeli Alımı İlanı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim