Kamuya Personel Alımında Bazı Kadrolar İçin Yaş Şartı Değişti

3 Haziran 2019 Tarihli ve 30793 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerle beraber 9 kamu kurum ve kuruluşunun Teftiş Kurulu Yönetmeliği değiştirildi...

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAŞ ŞARTI 35 OLDU

Söz konusu yönetmeliklere göre müfettiş yardımcılığında talep edilen; "Personel alımı sınavının açıldığı yılın Ocak 1'i itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak şartı 35" olarak değiştirildi...

Ayrıca 35 yaş şartının geçerli olacağı kamu kurum ve kuruluşları ise şu şekilde;

"BOTAŞ, ETİ Maden, TEİAŞ, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taş Kömürü Kurumu" açıklandı...

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINA YAPILAN ATAMA ŞARTI

Ayrıca 3 Haziran 2019 Tarihli ve 30793 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan bir diğer yönetmelik ise Teftiş Kurulu Başkanlığına atama olarak yayımlandı.

Buna göre Teftiş Kurulu Başkanlığına ataması yapılacakların kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı dahil en az 5 yıl hizmeti olan müfettişler olacağı açıklandı.

Bundan önceki süreçte ise sadece alakalı kurumun içinden atamalar yapılmaktaydı...

İlgili yönetmeliklere "//www.resmigazete.gov.tr/" web adresi üzerinden veya "03 Haziran 2019 Tarihli ve 30793 Sayılı Resmi Gazete" web araması ile erişim sağlayabilirsiniz.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA