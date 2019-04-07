Kamuya Onbinlerce Personel Alınacak! İşte Detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı istihdam edilecek olan personel için ilana çıktı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberi...



Kamuya personel alımları devam ediyor. Gerek KPSS gerek sözleşmeli ya da sürekli işçi alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları’ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak.Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.

İşte o ilanlar

İlan tarihi: 25 Mart 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Şubat 2019

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Aralık 2018

T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019

İlan tarihi: 04 Nisan 2019

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019

İlan tarihi: 01 Nisan 2019

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 29 Mart 2019

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019

İlan tarihi: 28 Mart 2019

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 27 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019

İlan tarihi: 26 Mart 2019

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019

İlan tarihi: 25 Mart 2019

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019

İlan tarihi: 20 Mart 2019

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

İlan tarihi: 05 Nisan 2019

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019

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