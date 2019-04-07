Kamuya Onbinlerce Personel Alınacak! İşte Detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı istihdam edilecek olan personel için ilana çıktı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberi...
Kamuya personel alımları devam ediyor. Gerek KPSS gerek sözleşmeli ya da sürekli işçi alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan üniversitelere, Devlet Demiryolları’ndan belediyelere kadar personel alımı yapılacak.Gerekli şartları karşılayıp memur olmak isteyenler ilanın son başvuru tarihini kaçırmaması gerekiyor.
İşte o ilanlar
İlan tarihi: 25 Mart 2019
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019
İlan tarihi: 20 Mart 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019
İlan tarihi: 05 Şubat 2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERİ PERSONEL (2019 YILI)
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
İlan tarihi: 28 Aralık 2018
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 13 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 16 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 8 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 25 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 71 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 17 Nisan 2019
İlan tarihi: 04 Nisan 2019
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
Son başvuru tarihi: 22 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2019
İlan tarihi: 01 Nisan 2019
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Son başvuru tarihi: 15 Nisan 2019
İlan tarihi: 29 Mart 2019
DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 SÜREKLİ İŞÇİ
Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019
İlan tarihi: 29 Mart 2019
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 29 Mart 2019
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 12 Nisan 2019
İlan tarihi: 28 Mart 2019
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019
İlan tarihi: 28 Mart 2019
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 11 Nisan 2019
İlan tarihi: 28 Mart 2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 9 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019
İlan tarihi: 27 Mart 2019
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 6 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 10 Nisan 2019
İlan tarihi: 26 Mart 2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 23 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 17 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 34 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 08 Nisan 2019
İlan tarihi: 25 Mart 2019
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 09 Nisan 2019
İlan tarihi: 20 Mart 2019
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Son başvuru tarihi: 03 Mayıs 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 43 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 20 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 45 AKADEMİK PERSONEL
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
İlan tarihi: 05 Nisan 2019
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 114 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
Son başvuru tarihi: 19 Nisan 2019
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