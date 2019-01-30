Kamuya 68 bin 473 Memur Alınacak!

2018 yılının bitmesine az bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlıklara ve kurumlara verdiği istihdam seferberliği talimatı ile kamuya memur alım müjdeleri peş peşe gelmişti. 2019 yılında birçok bakanlık ve kurum kamuya onbinlerce memur alacak. Yapılan açıklamalardan derlediğimiz rakamlara göre 2019 yılında 68 bin kamu personeli alınacak. İşte alım yapacak bakanlıklar ve kurumlar...

ADALET BAKANLIĞI 7 BİN 373 MEMUR ALACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden sonra ihraç edilen adalet personellerinden boşalan kadroların acilen liyakat sistemine dayalı bir şekilde doldurulması gerektiğini vurgulayarak 2019 yılında 7 bin 373 personel alımı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ceza Tevkif ve Tutuk Evleri Genel Müdürlüğü'ne binlerce infaz koruma memuru ile birlikte zabıt katibi, mübaşir gibi kadrolarda aalet personelleri de istihdam edilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAK

Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan personel istihdam planlaması kapsamında 2019 Şubat ayında ana atama olarak 20 bin öğretmen ataması yapılacak. Sözleşmeli öğretmen olarak atanacak 20 bin öğretmen için tercih başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Tercih başvuruları tamamlandıktan sonra Şubat ayı içerisinde 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Yaklaşık olarak 97 bin civarında öğretmen açığı olduğu tahmin edilen MEB'den ek atama yapılması için öğretmen adaylarından talepler geliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 25 BİN KAMU PERSONELİ ALACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı içerisinde 25 bin kamu personeli alınacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 6 bin 409 kişi Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere kura çekimi ile belirlendi ancak Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu alımın 25 bin kişilik alıma dahil olmadığını 2019 yılında 25 bin kişilik kadrolara kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 10 BİN MEMUR ALACAK

Tarım ve Orman Eski Bakanı Fakıbaba 10 bin memur alımı yapılacağını müjdelemiş ancak görevde kaldığı süre içerisinde bu alımlar gerçekleşmemişti. Daha sonraki yerine gelen Bekir Pakdemirli 10 bin memur alımı için çalışmaların devam ettiğini 2019 yılı içerisinde gerekli çalışmaların tamamlanarak bakanlık bünyesine 10 bin atama yapılacağını açıkladı. Adaylar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak ilanları bekliyor.

DİYANET İŞLERİ 6 BİN 100 MEMUR ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda 2019 yılı içerisinde 6 bin 100 personel alınacağı bunun 5 bin 900 kişilik kadrosunun sözleşmeli personel olarak alınacağı açıklanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alım yapıalcak kadrolar şöyle açıklandı;

- 50 Kur'an kursu öğreticisi alımı yapacak.

- 100 imam-hatip ve 50 müezzin-kayyım istihdam edilecek

- Bin 500 Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacak.

- 4 bin imam-hatip ve 400 müezzin-kayyım alımı yapılacak.