Kamuya 60 Bin Personel alınacak! TBMM'ye Bugün sunulacak!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, "Kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı öngörüldü" dedi.



Ağbal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür.

2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.

2020 yılı bütçesinden 176,1 milyar TL kaynağı doğrudan eğitime ayırıyoruz, bütçenin yaklaşık yüzde 16,1'i.

Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüldü.

Son dakika haberi: 2020 yılı için işsiz vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Bu bağlamda 60 bin personel alımı yapılacak. Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Peki 60 bin personel alımı başvuru şartları ne olacak? Memur ve personel alım şartları nedir?

2020 YILINDA KAMUYA 60 BİN YENİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacak. 2020 yılı bütçesinden BES'e 5,1 milyar liralık bir kaynak ayırdık."

DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?

2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.

Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.

DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?

Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.

KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?

Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır. Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir. Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir. Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.