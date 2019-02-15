Kamuya 60 Bin Personel Alınacak!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevlendirilmek üzere memur, kamu personeli, sözleşmeli personel, sürekli işçi gibi kadrolar olmak üzere 2019 yılında kamuya 60 bin kişi alınacak! Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na yazılan resmi yazı ile 2019 yılında kamuya kaç kişinin alınacağı ortaya çıkmış oldu.

Bilindiği üzere, kamu kurumları sadece memur değil sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarında da alım yapmaktadır.

2019 yılında kaç memur alınacağı, 2019 yılı bütçesinde yer almadı. Memurların yanı sıra, sözleşmeli personel ve işçi alımlarında da yıllık belirlenmiş bir sayı bulunmuyor.

2019'DA KAMUYA 60 BİN KİŞİ ALINACAK!

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı imzasıylaCumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığına yazdığı 22 Ocak 2019 tarihli resmi yazıya göre, 2019 yılında, memur, sözleşmeli personel ve işçi toplamda en fazla 60 bin kişi alınacak.

Toplam 60 bin sayısına, sayı sınırlamasına tabi tutulmayacağı belirtilen (engelli, SHÇEK) alımlar da dahildir.

Kadro izinlerinin kurumlara tahsisinde bu talimat doğrultusunda dağılım yapılacak.

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