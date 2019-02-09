Kamuya 6 Bin Memur Alınıyor! İşte Memur Alımı Yapan Kurumlar!

Kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlıklara 6 binden fazla memur alımı yapılıyor. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlar ile birçok farklı kadroda memur istihdam edilecek. Peki hangi kurumlar ve bakanlıklar memur alımı yapıyor? işte detaylar...

YENİ MEMUR ALIMLARI CEBİNE GELSİN

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