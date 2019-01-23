Kamuya 1388 Memur Alınıyor!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını gidermek için Devlet Personel Başkanlığı tarafından planlama yapılıp daha sonrasında ilana çıkılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na Devlet Demir Yollarından Orman Genel Müdürlüğü'ne kadar birçok kamu kurumu memur alımı yapıyor. Toplam açık olan memur alım ilanlarında 1388 kişi alınacağı açıklandı. Hangi kurumlar memur alımı yapıyor? Başvuru şartları nelerdir tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
İşte memur alımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarının listesi şöyle;
- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.
- TÜBİTAK
- Dış İşleri Bakanlığı
- Ankara Üniversitesi
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Genel Kurmay Başkanlığı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
- Orman Genel Müdürlüğü
- Türk İşbirliği Koordinasyon Başkanlığı
- Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Savunma Sanayi Başkanlığı
Memur alımı yapan kurumlar, kaç personel alacağı ve başvuru tarihleri aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir.
İlanlara başvurmak için burada yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
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