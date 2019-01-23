Kamuya 1388 Memur Alınıyor!

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını gidermek için Devlet Personel Başkanlığı tarafından planlama yapılıp daha sonrasında ilana çıkılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dışişleri Bakanlığı'na Devlet Demir Yollarından Orman Genel Müdürlüğü'ne kadar birçok kamu kurumu memur alımı yapıyor. Toplam açık olan memur alım ilanlarında 1388 kişi alınacağı açıklandı. Hangi kurumlar memur alımı yapıyor? Başvuru şartları nelerdir tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.