Kamuda İstifa Depremi: Üst Düzey 90 Kişi Görevi Bıraktı

Erken seçim kararının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli çok sayıda bürokrat ve kurum başkanı, görevinden istifa etti.
24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Milletvekili adayı olmak için istifa edenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bugün gelen haberlerde istifa eden isimler şu şekilde;
- Burdur Valisi milletvekili aday adaylığı için istifa etti
- Müsteşar yardımcısı, adaylık için istifa etti
- Malatya Büyükşehir Belediye başkanı istifa etti
- TPE Başkan yardımcısı istifa etti
- Bolu Vali Yardımcısı istifa etti
- Kültür Bakanlığı daire başkanı istifa etti
- Eskişehir Belediyesi Genel Sekreteri istifa etti
- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
- Bingöl İl Özel İdaresindeki şef istifa etti
- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
- Orman Genel Müdürlüğü müfettişi istifa etti
- İzmir Büyükşehir Belediyesi şube müdürü istifa etti
- SGK Başkanı istifa ettti
- Tarım Bakanlığı teftiş kurulu eski başkanı istifa etti
- Gelir İdaresi Başkanlığı grup başkanı istifa etti
- TRT Genel Müdür yardımcısı istifa etti
- Defterdarlık Uzmanları Koordinatörü istifa etti
- YTB Medya ve İletişim Koordinatörü Cengiz Polat istifa etti
- Enerji Bakanlığı müsteşar yardımcısı istifa etti
- Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti
- Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü istifa etti
- Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi istifa etti
- Fatih Belediye Başkanı istifa etti
- Çalışma Bakanlığı başmüfettişi istifa etti
- Çankırı Belediye başkanı istifa etti
- SGK denetmeni Demir istifa etti
- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Özen istifa etti
- Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi istifa etti
- Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi istifa etti
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü istifa etti
- Bornova kaymakamı adaylık için istifa etti
- Esenler belediye başkan yardımcısı görevinden istifa etti
- Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı istifa etti
- Kalkınma Bakanlığı Müşaviri istifa etti
- Ofis Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
- BİK Genel Müdür Yardımcısı Canbey, istifa etti
- YTB danışmanı istifa etti
- Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Cankatar istifa etti
- Görevden alınan Müsteşar yardımcısı istifa etti
- Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
- Öğretmen Önder Yılmaz istifa etti
- Eskişehir Valiliği protokol müdür vekili istifa etti
- Batman Vali yardımcısı istifa etti
- O doktor da milletvekili aday adayı
- Bursa zabıta daire başkanı istifa etti
- Cumhurbaşkanlığı DDK üyesi istifa etti
- Çalışma Bakanı özel kalem müdürü istifa etti
- Bozova Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti
- MEB İç Denetim Birimi Başkanı istifa etti
- Genel Müdür ve Daire Başkanı istifa etti
- SDÜ Tıp'tan 3 istifa
- Ordu Ünye Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
- Sur Kayyumu milletvekilliği adaylığı için istifa etti
- Emniyet Genel Müdürü istifa etti
- KOSGEB eski Başkanı istifa etti
- Yozgat Sorgun Belediye Başkanı istifa etti
- Afşin Kaymakamı istifa etti
- Kahramanmaraş Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü istifa etti
- TRT'de hukuk müşaviri istifa etti
- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Denetim Daire Başkanı istifa etti
- Kartal Belediye Başkan vekili istifa etti
- Vergi müfettişi, İYİ Parti'den aday olmak için istifa etti!
- Ayancık Belediye Başkanı görevinden istifa etti
- TOKİ Baş Hukuk Müşaviri istifa etti
- Eğitim İş eski TİS Sekreteri istifa etti
- Yüreğir Anadolu lisesi Okul Müdürü istifa etti
- Başbakanlık Genel Müdür yardımcısı istifa etti
- Akademisyen Erdal Tanas Karagöl istifa etti
- Muğla İŞKUR Müdürü istifa etti
- TTK'da idari müdür istifa etti
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı özel kalem müdürü istifa etti
- Korkuteli Belediye Başkanı, İyi Parti için istifa etti
- AB Bakanlığı müşaviri istifa etti.
- Pınarbaşı Belediye Başkanı, İyi Parti adaylığı için istifa etti
- Pursaklar Kaymakamı istifa etti
- Merkez Valisi istifa etti
- Tarım Bakanlığı Daire Başkanı istifa etti
- Alaşehir Belediye Başkanı MHP adaylığı için istifa etti
- NEVÜ Hacıbektaş MYO Müdürü istifa etti
- Prof. Dr. Tarık Şengül, ODTÜ'deki görevinden istifa etti
- Gaziantep Üniversitesi eski Rektörü istifa etti
- Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı istifa etti
- TKDK eski Başkanı istifa etti
- Ordu Fatsa Belediye Başkanı istifa etti
- Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi istifa etti
- Rusya uzmanı, üniversiteden istifa etti
- YTB iletişim koordinatörü istifa etti
- Çalışma Başmüfettişi istifa etti
- TPAO Genel Müdür Yardımcısı istifa etti
- Kağıthane Belediyesi Başkan danışmanı istifa etti.
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