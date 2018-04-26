Kamuda İstifa Depremi: Üst Düzey 90 Kişi Görevi Bıraktı

Erken seçim kararının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli çok sayıda bürokrat ve kurum başkanı, görevinden istifa etti.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Milletvekili adayı olmak için istifa edenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bugün gelen haberlerde istifa eden isimler şu şekilde;

Burdur Valisi milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Müsteşar yardımcısı, adaylık için istifa etti

Malatya Büyükşehir Belediye başkanı istifa etti

TPE Başkan yardımcısı istifa etti

Bolu Vali Yardımcısı istifa etti

Kültür Bakanlığı daire başkanı istifa etti

Eskişehir Belediyesi Genel Sekreteri istifa etti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Bingöl İl Özel İdaresindeki şef istifa etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti

Orman Genel Müdürlüğü müfettişi istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi şube müdürü istifa etti

SGK Başkanı istifa ettti

Tarım Bakanlığı teftiş kurulu eski başkanı istifa etti

Gelir İdaresi Başkanlığı grup başkanı istifa etti

TRT Genel Müdür yardımcısı istifa etti

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörü istifa etti

YTB Medya ve İletişim Koordinatörü Cengiz Polat istifa etti

Enerji Bakanlığı müsteşar yardımcısı istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti

Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü istifa etti

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişi istifa etti

Fatih Belediye Başkanı istifa etti

Çalışma Bakanlığı başmüfettişi istifa etti

Çankırı Belediye başkanı istifa etti

SGK denetmeni Demir istifa etti

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Özen istifa etti

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi istifa etti

Türkiye Kamu Sen İzmir İl Temsilcisi istifa etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü istifa etti

Bornova kaymakamı adaylık için istifa etti

Esenler belediye başkan yardımcısı görevinden istifa etti

Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı istifa etti

Kalkınma Bakanlığı Müşaviri istifa etti

Ofis Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

BİK Genel Müdür Yardımcısı Canbey, istifa etti

YTB danışmanı istifa etti

Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Cankatar istifa etti

Görevden alınan Müsteşar yardımcısı istifa etti

Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti

Öğretmen Önder Yılmaz istifa etti

Eskişehir Valiliği protokol müdür vekili istifa etti

Batman Vali yardımcısı istifa etti

O doktor da milletvekili aday adayı

Bursa zabıta daire başkanı istifa etti

Cumhurbaşkanlığı DDK üyesi istifa etti

Çalışma Bakanı özel kalem müdürü istifa etti

Bozova Devlet Hastanesi Başhekimi istifa etti

MEB İç Denetim Birimi Başkanı istifa etti

Genel Müdür ve Daire Başkanı istifa etti

SDÜ Tıp'tan 3 istifa

Ordu Ünye Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti

Sur Kayyumu milletvekilliği adaylığı için istifa etti

Emniyet Genel Müdürü istifa etti

KOSGEB eski Başkanı istifa etti

Yozgat Sorgun Belediye Başkanı istifa etti

Afşin Kaymakamı istifa etti

Kahramanmaraş Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü istifa etti

TRT'de hukuk müşaviri istifa etti

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Denetim Daire Başkanı istifa etti

Kartal Belediye Başkan vekili istifa etti

Vergi müfettişi, İYİ Parti'den aday olmak için istifa etti!

Ayancık Belediye Başkanı görevinden istifa etti

TOKİ Baş Hukuk Müşaviri istifa etti

Eğitim İş eski TİS Sekreteri istifa etti

Yüreğir Anadolu lisesi Okul Müdürü istifa etti

Başbakanlık Genel Müdür yardımcısı istifa etti

Akademisyen Erdal Tanas Karagöl istifa etti

Muğla İŞKUR Müdürü istifa etti

TTK'da idari müdür istifa etti

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı özel kalem müdürü istifa etti

Korkuteli Belediye Başkanı, İyi Parti için istifa etti

AB Bakanlığı müşaviri istifa etti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı, İyi Parti adaylığı için istifa etti

Pursaklar Kaymakamı istifa etti

Merkez Valisi istifa etti

Tarım Bakanlığı Daire Başkanı istifa etti

Alaşehir Belediye Başkanı MHP adaylığı için istifa etti

NEVÜ Hacıbektaş MYO Müdürü istifa etti

Prof. Dr. Tarık Şengül, ODTÜ'deki görevinden istifa etti

Gaziantep Üniversitesi eski Rektörü istifa etti

Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı istifa etti

TKDK eski Başkanı istifa etti

Ordu Fatsa Belediye Başkanı istifa etti

Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi istifa etti

Rusya uzmanı, üniversiteden istifa etti

YTB iletişim koordinatörü istifa etti

Çalışma Başmüfettişi istifa etti

TPAO Genel Müdür Yardımcısı istifa etti

Kağıthane Belediyesi Başkan danışmanı istifa etti.

KPSSCAFE'NİN SEÇİM ANKETİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYINM

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA