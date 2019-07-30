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Kamuda En Kalabalık Grubu Eğitimciler Oluşturuyor

Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre memurların yüzde 35.33’ünü eğitim öğretim hizmetleri sınıfı oluşturuyor

Kamuda En Kalabalık Grubu Eğitimciler Oluşturuyor

Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre memurların yüzde 35.33’ünü eğitim öğretim hizmetleri sınıfı oluşturuyor

30 Temmuz 2019 Salı 20:21
Kamuda En Kalabalık Grubu Eğitimciler Oluşturuyor

Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre memurların yüzde 35.33’ünü eğitim öğretim hizmetleri sınıfı oluşturuyor

Devlet Personel Başkanlığı’nın verilerine göre kamuda en çok memurun istihdam edildiği alan eğitim ve öğretim hizmetleri. Milli İstihbarat, Jandarma ve Sahil Güvenlik hizmetleri sınıflarının yer almadığı memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı adlı istatistiklere göre 2018 yılının Aralık sonu itibarıyla eğitim öğretim hizmetleri sınıfında 855 bin 880 memur çalışıyor. Bu da toplamın yüzde 35.33’ünü oluşturuyor. İkinci sırada 523 bin 697 memurun yer aldığı genel idare hizmetleri sınıfı var. Bu da toplamın yüzde 21.62’si. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında 407 bin 522 kişi görev yapıyor. Sağlıkçılar memurların yüzde 16.82’sini oluşturuyor. Emniyet hizmetleri sınıfında 280 bin 420 kişi (yüzde 11.58), teknik hizmetler sınıfında 143 bin 432 (yüzde 5.92), yardımcı hizmetler sınıfında 106 bin 733 (yüzde 4.41), din hizmetleri sınıfında 97 bin 560 (yüzde 4.03), avukatlık hizmetleri sınıfında 4 bin 899 (yüzde 0.20) kişi istihdam ediliyor. Son sırada yer alan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfında ise 2 bin 109 (yüzde 0.09) kişi yer alıyor.

BSHA

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