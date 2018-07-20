Kamuda Devrim: Yeni Sistem Yürürlüğe Giriyor

Devlette kariyer kapıları adaylara sonuna kadar açıldı.

Sabah Gazetesinden Hazal Ateş, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazısında önemli ifadelere yer verdi. Yeni yönetim sistemine geçilmesi ile birlikte kamuda önemloi değişiklikler de yapıldı ve yeni kadrolar açıldı.

Kamuda emekliliği artırmak için yeni teşvikler yaşama geçirmeye başlayan hükümet, hazırlanırken devlette kariyer kapıları da sonuna kadar açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan kararnameyle Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 8 başkanlıkta uzman kadrolara atama hakkı verildi.

Sosyoloji, psikoloji ve mühendislikte lisansüstü eğitim yapan adaylar kaymakam olabilecek. Bunun yanı sıra öğretmenler de kariyer mesleklerine atanabilecek. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi uluslararası programlarda gençlere iş fırsatları çıkacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlayacak.

ETKİN HİZMET VERİLECEK

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yeni sistemde kamuda atılacak önemli adımlar şu şekilde:

Başkanlığın uygun görmesi durumunda uzman yardımcıları, denetçi, kontrolör de başkanlıklarda görev alabilecek. Atamalarda merkez teşkilatlarda çalışma şartı aranacak. Savunma Sanayi Başkanlığı uzman, uzman yardımcıları istihdam edecek. Bu kadrolar araştırma, analiz, denetim, inceleme yetkisine sahip olacak. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi de gençlere iş fırsatları yaratacak. Bu Başkanlık AB'nin eğitim, gençlik programları Türkiye'de duyuracak.

TURKCELL CFO'SU EKONOMİ YÖNETİMİNDE YER ALACAK

Turkcell'in Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapmak üzere şirketteki görevinden ayrıldı. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada Bülent Aksu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere Turkcell'den ayrıldığı ve kararın 31 Temmuz 2018'den itibaren geçerli olacağı bildirildi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, atama ile ilgili olarak, "Sayın Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağladı. Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

5 ALANA KAYMAKAMLIK HAKKI VERİLECEK

Kaymakam adaylığına başvuru yapma hakkı tanınan bölüm sayısı artırıldı. Sosyoloji, psikoloji mezunları da kaymakam olabilecek. Ayrıca sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri mezunu olup 5 alanda lisansüstü eğitim yapanlar da bu haktan yararlanabilecek. Öğretmenlerin de kariyer mesleklerine atanmasının önü açıldı. Sekiz yıllık hizmeti olan öğretmenler yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı olabilecek.

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