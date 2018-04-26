Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kamuda Devrim: Yeni Hükümet Sisteminde O Memur Kadrolarında Değişiklik

24 Haziran'da Türkiye erken seçime gidiyor. Erken seçim sonrası Türkiye, yeni hükümet sistemine geçecek. Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte kamuda önemli değişiklikler yapılacak.

banner396

Kamuda Devrim: Yeni Hükümet Sisteminde O Memur Kadrolarında Değişiklik

24 Haziran'da Türkiye erken seçime gidiyor. Erken seçim sonrası Türkiye, yeni hükümet sistemine geçecek. Yeni hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte kamuda önemli değişiklikler yapılacak.

26 Nisan 2018 Perşembe 09:42
Kamuda Devrim: Yeni Hükümet Sisteminde O Memur Kadrolarında Değişiklik

Son dakika haberi: Sabah Gazetesinde yer alan haberde kamuda yeni hükümet sistemi ile devrim yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran seçimleri sonrası tamamıyla devreye girmesi ile birlikte Türkiye'de kamu kurumlarında da devrim niteliğinde değişiklikler olacak. Yeni dönemde artık üst kademe yönetici sınıfından meydana gelecek. Yani genel müdür ve üstünde bulunan pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip göreve başlayacak. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, vali, kurum başkanları, kurul başkanları gibi görevdekiler 5 yıllık süre ile atanacaklar. Bu süre bitiminde görevler kendiliğinden sona erecek. Bakan yardımcılığı makamı kaldırılacak. Yerine siyasi müsteşarlık görevi gelecek.

GENÇLER AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan gençlik bölümüne ait görevler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak. Her bakanın toplamda 20 danışmanı olabilecek.

Bunlar aynen Meclistekl gibi sözleşmeli personel çalıştırma usulleri gibi kadroya alınacak. Görev süreleri bittiğinde sözleşmeli süresi de sona erecek. Başbakanlık'ta görev yapan personel istekleri doğrultusunda tercihleri dikkate alınarak diğer kamu kurumlarına nakilleri yapılabilecek. Kimse hak kaybı yaşamayacak. Personel tercihleri Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek.

Başbakanlık ve bağlı kuruluşlardaki icracı kurumlar bakanlıklara dağıtılacak. Başbakanlık müfettişlerinin Devlet Denetleme Kurumu'na geçişi planlanıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaKamuKamu Personeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş: Tutuklanan Belediye Başkanı Görevinden Alındı
Flaş: Tutuklanan Belediye Başkanı Görevinden Alındı
2 Bin Geçici İşçi Alımı için Yoğun Başvuru
2 Bin Geçici İşçi Alımı için Yoğun Başvuru
Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!
Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim