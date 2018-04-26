Kamuda Devrim: Yeni Hükümet Sisteminde O Memur Kadrolarında Değişiklik

Son dakika haberi: Sabah Gazetesinde yer alan haberde kamuda yeni hükümet sistemi ile devrim yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 24 Haziran seçimleri sonrası tamamıyla devreye girmesi ile birlikte Türkiye'de kamu kurumlarında da devrim niteliğinde değişiklikler olacak. Yeni dönemde artık üst kademe yönetici sınıfından meydana gelecek. Yani genel müdür ve üstünde bulunan pozisyonlar Cumhurbaşkanı ile birlikte gelip göreve başlayacak. Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, vali, kurum başkanları, kurul başkanları gibi görevdekiler 5 yıllık süre ile atanacaklar. Bu süre bitiminde görevler kendiliğinden sona erecek. Bakan yardımcılığı makamı kaldırılacak. Yerine siyasi müsteşarlık görevi gelecek.

GENÇLER AİLE BAKANLIĞI'NA BAĞLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan gençlik bölümüne ait görevler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak. Her bakanın toplamda 20 danışmanı olabilecek.

Bunlar aynen Meclistekl gibi sözleşmeli personel çalıştırma usulleri gibi kadroya alınacak. Görev süreleri bittiğinde sözleşmeli süresi de sona erecek. Başbakanlık'ta görev yapan personel istekleri doğrultusunda tercihleri dikkate alınarak diğer kamu kurumlarına nakilleri yapılabilecek. Kimse hak kaybı yaşamayacak. Personel tercihleri Devlet Personel Başkanlığı'na bildirilecek.

Başbakanlık ve bağlı kuruluşlardaki icracı kurumlar bakanlıklara dağıtılacak. Başbakanlık müfettişlerinin Devlet Denetleme Kurumu'na geçişi planlanıyor.

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