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Kamuda Deprem: Üst Düzey İsimler Görevden Alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bakanlıklara ait atama kararlarına yer verilirken bazı üst düzey yöneticiler görevlerinden alındı.

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Kamuda Deprem: Üst Düzey İsimler Görevden Alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Bakanlıklara ait atama kararlarına yer verilirken bazı üst düzey yöneticiler görevlerinden alındı.

10 Nisan 2018 Salı 08:53
Kamuda Deprem: Üst Düzey İsimler Görevden Alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bazı bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı.

Yayımlanan atama kararlarında 6 İl'in müftüsü başka göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken Enerji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararlarına da yer verildi.

Atama kararları şu şekilde;

Başbakan Yardımcılığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatından, Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, Kars İl Müftüsü Mehmet Genç, Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, Düzce İl Müftüsü Selami Emen, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Feridun Alak'ın da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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