Kamuda Deprem: Üst Düzey İsimler Görevden Alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında bazı bakanlıklara ait atama kararları yayımlandı.

Yayımlanan atama kararlarında 6 İl'in müftüsü başka göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken Enerji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına ait atama kararlarına da yer verildi.

Atama kararları şu şekilde;

Başbakan Yardımcılığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatından, Ağrı İl Müftüsü İbrahim Gemici, Kars İl Müftüsü Mehmet Genç, Bingöl İl Müftüsü Mecit Can, Düzce İl Müftüsü Selami Emen, Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem ve Trabzon İl Müftüsü Keramettin Demir başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Feridun Alak'ın da başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

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