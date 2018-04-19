Kamuda Deprem: Flaş İsimler Görevlerinden Alındı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında önemli atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

19 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararlarda TKDK Başkanı görevden alınırken, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı ile iki İlin Tarıum :Müdürü de görevlerinden alındı.

Yapılan atama ve görevden alınmalar şu şekilde;

Başbakanlıktan:

Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Fazlı YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet AKGÜL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah ANTALYALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Bingöl İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet YILDIRIM’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Kalkınma Bakanlığından:

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Metin ARSLAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

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