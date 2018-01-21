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Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na Memur Alınacak!

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 15 Ocak 2018 tarihinde başlayan başvuru sürecinde son günlere giriliyor.

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Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na Memur Alınacak!

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 15 Ocak 2018 tarihinde başlayan başvuru sürecinde son günlere giriliyor.

21 Ocak 2018 Pazar 10:22
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na Memur Alınacak!

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'na Memur Alınacak! (Başvurular Sürüyor)

İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için 15 Ocak 2018 tarihinde başlayan başvuru sürecinde son günlere giriliyor. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada başvuru işlemlerinin 26  Ocak 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda 8 kişilik alımla ilgili, "Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevlendirilen İçişleri Bakanlığı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına analitik düşünebilen, araştırmacı kişiliğe sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden, proaktif, ekip çalışmasına uyumlu, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcıları alınacaktır. Alınacak 8 (Sekiz) uzman yardımcısı Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 7 ve 9 uncu dereceli kadrolarda istihdam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Sınava başvuru yapmak isteyen adayların 35 yaşını aşmamış olması, KPSS'ye girmiş olması (2018 KPSS), 4 yıllık üniversite mezunu olması gerekiyor.  Başvurular Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (Atatürk Bulvarı No:149 Bakanlıklar/ANKARA) veya www.kdgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılıyor. 

DETAYLI BİLGİ MÜSTEŞARLIĞIN RESMİ SİTESİNDE

Başvuru formu ve alımla ilgili detaylı bilgilendirmeye erişim sağlamak isteyen adaylar www.kdgm.gov.tr adresinden detayları öğrenebilirler.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.01.2018 11:15
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