Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95394
ALTIN
277.741
DOLAR
5.7622
STERLIN
7.0700
EURO
6.3865
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Faizsiz 3 maaş avans 10 maaş kredi İmkanı!
2020'de Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Öğretmenlere ek ödeme ne zaman yapılacak?
Üniversiteyi kazananlar dikkat! KYK yeni dönem yurt başvuruları başladı

Kamu Çalışanları 2019-2020 Maaş Zamları Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek.

Kamu Çalışanları 2019-2020 Maaş Zamları Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek.

22 Ağustos 2019 Perşembe 15:46
Kamu Çalışanları 2019-2020 Maaş Zamları Belli Oldu!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı. Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile HAK-İŞ, kamu işçisinin 2019-2020 yılındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 dönemi kamu kesimi toplu iş sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Kamu işçisine 2019 için yüzde 8+4 zam verilecek, 2020 için ise yüzde 3+3 ve enflasyon farkı verilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
kamu çalışanları 2019 2020 maaş zamları belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memurların 2019-2020 Maaşları Belli Oldu! Hükümet ile Hak-İş, zam konusunda anlaştı
Memurların 2019-2020 Maaşları Belli Oldu! Hükümet ile Hak-İş, zam konusunda anlaştı
Memur Maaş Zammında Flaş Gelişme! Hakem Kurulu Karar Verecek!
Memur Maaş Zammında Flaş Gelişme! Hakem Kurulu Karar Verecek!
3600 Ek Gösterge Yeniden Meclis'e Geliyor
3600 Ek Gösterge Yeniden Meclis'e Geliyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim