Kalkınma Bakanlığı Personel Alacak (Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir? İşte Detaylar)

Kalkınma Bakanlığı uzman yardımcılığı sınavı için başvuru süreci yakında başlıyor. Kalkınma Bakanlığı yeni yılda 13 adet uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Bu alımla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda bakanlığın açıktan 8. ve 9. derece kadrolar için iktisat, işletme, endüstri mühendisliği mezunu alım yapılacağı belirtilmişti.

Kalkınma Bakanlığı Uzman yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların mezuniyet şartının yanı sıra aşağıdaki genel şartları yerine getirmesi gerekiyor:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınavduyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olması,

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1983 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir.

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 21,27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;





yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Başvurular www.kalkinma.gov.tr adresi üzerinden 5 Şubat 2018 tarihine kadar yapılacak. Sınav aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listesi 12 Şubat 2018 tarihinde yine bakanlığın resmi sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınav süreciyle ilgili yapılan bilgilendirmede Planlama Uzman Yardımcısı alımı sınavının 25 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00'da Ankara'da yapılacağı bildirildi.

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