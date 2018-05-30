Kadroya Geçen Taşeron İşçiler İçin Yeni Çalışma !

Kadroya geçen taşeron işçiler için flaş açıklama geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı açıklamada, kadroya geçen taşeron işçiler için mücadele başlatacaklarını söyledi.

Mahmut Arslan,

Önceki gün Ankara Elmadağ Belediyesi’nde konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen Toplu Katılım ve Bilgilendirme Toplantısına katılan Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan burada bir konuşma yaptı. Toplantıya Arslan’ın yanı sıra Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, konfederasyona bağlı Öz Güven Sen Genel Başkanı Ömer Yılmaz ile belediyede çalışan eski ve yeni kadrolu üyeler katıldı.

Toplantıda kürsüye geçen Arslan, “HAK-İŞ olarak 10 yılı aşkın bir süredir kararlılık ve inançla sürdürdüğümüz taşeronla mücadeleyi zaferle sonuçlandırdık” dedi.

2014 yılında HAK-İŞ olarak başlatılan taşeron emekçileri örgütleme kampanyası sonrası, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile ilk defa taşeron çalışanların sendikalı olması için tarihi bir adım attıklarını anımsatan Arslan, bundan sonra taşeron emekçilerin kadrolu olmaları için çalışmalara hız verdiklerini dile getirdi.

Arslan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve hükümetin çalışmaları sonucu 1 milyona yakın taşeron emekçisinin kamuya alındığını belirten Arslan, bu kadar özel sektör emekçisinin kamuya kadrolu olarak alınmasını dünyayı şaşırtan bir uygulama olarak değerlendirdi.

“Uluslararası ekonomik organizasyonlar ve şirketlerin kamunun küçültülmesi ve özelleştirmeleri dayattığı yoğun bir dönemde taşerona kadro verilmesi, tarihi bir imzadır”

Kadro alan emekçiler için artık yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Arslan, “Bu aşama, yeni arkadaşlarımızın kadrolu arkadaşlarımızla aynı haklara sahip olmasını sağlamıştır” dedi.

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