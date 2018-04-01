Kadın-Erkek Sözleşmeli Subay Alınacak! Ön Başvuru Sürecinde Son Saatlere Girildi!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 572 Sözleşmeli Subay alımı yapılacak. İçişleri Bakanlığı Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımları için başvuru sürecinde sona gelindi.

Geçtiğimiz haftalarda komutanlıkların resmi internet siteleri ve DPB'de yayımlanan duyurularda subay alımı için başvuruların 19 Mart 2018 tarihinde başlayacağı, 8 Nisan 2018 saat 23.59'da sona ereceği belirtilmişti.

Seçme sınavlarına katılacak adayların listesi 13 Nisan 2018 tarihine kadar ilgili komutanlıkların resmi internet sitesinden ilan edilecek, sınav ücretleri 13 ile 20 Nisan 2018 tarihleri arasında yatırılacak. Seçme sürecine ilişkin duyurunun gelmesiyle birlikte adaylar spor , fizik kontrol, sözlü sınav süreçlerine girecekler. Bu sürecin 30 Nisan ile 18 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kesin kayıtlar 10 Eylül 2018 tarihine kadar yapılacak. Detaylı bilgi için aşağıdaki başvuru kılavuzlarına göz atabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN