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Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kadın-Erkek Astsubay alımı için başvuru süreci geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuru ile uzatılmıştı.

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Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kadın-Erkek Astsubay alımı için başvuru süreci geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuru ile uzatılmıştı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:18
Kadın-Erkek Astsubay Alımı Yapılacak! Adaylar Dikkat!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Kadın-Erkek Astsubay alımı için başvuru süreci geçtiğimiz gün yapılan resmi duyuru ile uzatılmıştı.

Devlet Personel Başkanlığı ve komutanlıkların resmi internet sayfaları vasıtasıyla geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi duyuruda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 3 bin 560 kadın-erkek astsubay alımı yapılacağı , ilgili alımlar için başvuruların yine komutanlıkların resmi internet siteleri vasıtasıyla kabul edileceği, başvurularda e-Devlet şifresinin kullanılacağı bildirilmişti.  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli / Muvazzaf Astsubay alımı için başvurular 24 Nisan 2018 saat 17.00 'e kadar uzatıldı.

Başvuru sürecinin uzatılmasında beklenen talebin olmaması tahmin ediliyor.  Başvuru şartları, sınav süreci ve diğer detaylara aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla erişim sağlayabilirsiniz.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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