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Jandarma 222 Devlet Memuru Alıyor! Heyecan Dorukta! (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?)

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkanlığı'na 222 devlet memuru alınıyor.  7 ile 28 Kasım 2017 tarihleri arasında Jandarma'nın devlet memuru alımı için başvuru yapan adaylar mülakat heyecanı yaşamaya başladı.

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Jandarma 222 Devlet Memuru Alıyor! Heyecan Dorukta! (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?)

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi başkanlığı'na 222 devlet memuru alınıyor.  7 ile 28 Kasım 2017 tarihleri arasında Jandarma'nın devlet memuru alımı için başvuru yapan adaylar mülakat heyecanı yaşamaya başladı.

05 Ocak 2018 Cuma 18:22
Jandarma 222 Devlet Memuru Alıyor! Heyecan Dorukta! (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?)

Jandarma 222 Devlet Memuru Alımı Yapıyor! Mülakat Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve SAhil Güvenlik Akademisi başkanlığı'na 222 devlet memuru alınıyor.  7 ile 28 Kasım 2017 tarihleri arasında Jandarma'nın devlet memuru alımı için başvuru yapan adaylar mülakat heyecanı yaşamaya başladı. Jandarme personel alımı için mülakat süreci 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

Mülakat sonuçlarınınsa 12 Ocak 2018 tarihinden sonra 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sitesinden paylaşılan sınav takviminde sonuçlar için net bir tarih belirtilmiş değil.  Sonuçlarla ilgili tüm bilgilendirme www.jandarma.gov.tr adresi üzerinden daha sonra açıklanacak. 

Mülakat süreciyle ve başvuru süreciyle ilgili yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı ilanda şu ifadelere yer verilmişti : 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.01.2018 19:56
Anahtar Kelimeler:
JandarmaJandarma 222 Devlet Memuru
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İbrahim 45 dakika önce

Jandarma asayis uzman çavuş ne zaman
Mülakatlar sınav

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