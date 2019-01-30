İtfaiye Mezunları İtfaiye Alımına Başvuru Yapmadı!

Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İtfaiye Eri alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanda İtfaiye bölümü mezunlarından kimsenin başvuru yapmaması 10 kişilik itfaiye eri kadrosuna Sivil Savunma bölümü mezunlarının yerleşmesi dikkat çekti.

Türkiye İtfaiye Teşkilatı isimli Twitter Hesabı tarafından yapılan paylaşımda "Kaçkar itfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği İtfaiye Eri alımına Acil Yardım ve Afet Derneği üyeleri ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunlarının hiçbirinin başvuruya gelmemesini şiddetle kınıyoruz.Türkiye İtfaiye Teşkilatını bu duruma düşmesine sebep olan durumlar nelerdir?" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında "Alım yapılan kadrolar ve başvuruya gelen sadece Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunu öğrencileri. Neden Acil Yardım ve Afet Derneği üyeleri yöneticileri ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi öğrencileri başvuruya gitmedi.Bu ne rahatlık?" ifadeleri kullanıldı.

Başvuru için aranan kriterler şöyleydi;

İtfaiye eri kadrosuna yerleştirilenler ise şöyle;

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