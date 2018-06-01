Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor.

banner396

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor.

01 Haziran 2018 Cuma 10:14
İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan alıma ilişkin, "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denilmişti. Yine aynı duyuruda alım yapılacak pozisyonlar, kontenjan dağılımı , kpss puan türü , kpss taban puanı aşağıdaki şekilde açıklanmıştı : 

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuruda bulunacak adayların Türk Vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmaması, askerlikle ilgili hizmetini tamamlamış, ertelemiş, ya da askerlik çağına gelmemiş olması, ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel, engeli ya da akıl hastalığı olmaması gerekiyor. Başvuru özel şartları aşağıdaki gibi olacak: 

Başvurular 15 Haziran 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.06.2018 10:23
Anahtar Kelimeler:
Itfaiye EriZabıta MemuruZabıta Memuru AlımıBaşvurular Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"
Süleyman Soylu: "Dijital, Teknik ve Personel Altyapısını Geliştiriyoruz"
OGÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 59 KPSS ile Büro Personeli Alımı Yapıldı
OGÜ Personel Alımı Sonuçları Açıklandı: 59 KPSS ile Büro Personeli Alımı Yapıldı
Okullar için Park Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
Okullar için Park Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim