İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuru süreci devam ediyor. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan alıma ilişkin, "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." denilmişti. Yine aynı duyuruda alım yapılacak pozisyonlar, kontenjan dağılımı , kpss puan türü , kpss taban puanı aşağıdaki şekilde açıklanmıştı :

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için başvuruda bulunacak adayların Türk Vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmaması, askerlikle ilgili hizmetini tamamlamış, ertelemiş, ya da askerlik çağına gelmemiş olması, ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel, engeli ya da akıl hastalığı olmaması gerekiyor. Başvuru özel şartları aşağıdaki gibi olacak:

Başvurular 15 Haziran 2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgelerle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na şahsen yapılacak.

KPSSCAFE - ANKARA