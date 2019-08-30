Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
96718
ALTIN
286.589
DOLAR
5.8150
STERLIN
7.0743
EURO
6.4197
Dünya devi 15 bin 500 TL maaşla Türkiye'de eleman arıyor!
Adalet Bakanlığı KPSS 70 Puanla En Az Lise Mezunu Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları
Memur maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 60 Puanla 4 bin 996 personel alacak
Türkiye Adalet Akademisi KPSS'siz Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

İstanbullulara bir müjde daha; Marmaray da 24 saat hizmet verecek !

İistanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 metro ve 24 İETT hattının cuma ve cumartesi gecesi 24 saat çalışacağını açıklamasının ardından Marmaray'ın kullanım saatlerinde de değişikliğe gidildiği öne sürüldü.

İstanbullulara bir müjde daha; Marmaray da 24 saat hizmet verecek !

İistanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 6 metro ve 24 İETT hattının cuma ve cumartesi gecesi 24 saat çalışacağını açıklamasının ardından Marmaray'ın kullanım saatlerinde de değişikliğe gidildiği öne sürüldü.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:37
İstanbullulara bir müjde daha; Marmaray da 24 saat hizmet verecek !

Marmaray Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İBB’nin metro ve İETT hatlarından sonra Marmaray da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet verecek.

İmamoğlu fün 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlatmıştı. Cuma ve cumartesi günleri 6 metro hattı ile 24 İETT otobüsünün 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, 00:30-05:30 saatleri arasında yolculardan 'çift basım' ücreti alınacağını açıklamıştı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
istanbullulara müjde daha marmaray da hizmet verecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memurlar zam bekliyor: Toplu sözleşme süreci bugün sona erecek
Memurlar zam bekliyor: Toplu sözleşme süreci bugün sona erecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memurların 2019-2020 Maaşları Belli Oldu! Hükümet ile Hak-İş, zam konusunda anlaştı
Memurların 2019-2020 Maaşları Belli Oldu! Hükümet ile Hak-İş, zam konusunda anlaştı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim