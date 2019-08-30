İstanbullulara bir müjde daha; Marmaray da 24 saat hizmet verecek !

Marmaray Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre İBB’nin metro ve İETT hatlarından sonra Marmaray da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet verecek.

İmamoğlu fün 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlatmıştı. Cuma ve cumartesi günleri 6 metro hattı ile 24 İETT otobüsünün 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, 00:30-05:30 saatleri arasında yolculardan 'çift basım' ücreti alınacağını açıklamıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA