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İsmail Koncuk: " Kamuya Atamalardaki Bu Komedi Sona Ermeli"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Çankırı Valisi'nin eşinin İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

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İsmail Koncuk: " Kamuya Atamalardaki Bu Komedi Sona Ermeli"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Çankırı Valisi'nin eşinin İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2018 Cuma 20:54
İsmail Koncuk: " Kamuya Atamalardaki Bu Komedi Sona Ermeli"

İsmail Koncuk: " Kamuya Atamalardaki Bu Komedi Sona Ermeli"

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Çankırı Valisi'nin eşinin İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çankırı'daki atama kararına ilişkin Memur-Sen'in girişimleri olduğunu söyleyen Koncuk, durum ne kadar toparlanmaya çalışırsa çalışsın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici atamalarına dikkat edilmesi gerektiğini, liyakata önem verilmesi gerektiğini söyledi. İsmail Koncuk, "Çankırı'da neler oluyor? Vali Beyin eşi için il milli eğitim müdür yardımcılığı kadrosu beklenirken, hepinizin tahmin edeceği bir sendikanın yöneticisi il milli eğitim müdür yardımcılığı kadrosunu aldı.Valinin eşi görevlendirme ile müdür yardımcısı oldu.Vali bey kadroyu kaptırdı!Denilebilir ki,Çankırı'da malum sendikanın fendi vali beyi yendi.Ama bu işler böyle mi yürümeli, valinin eşinin bir gün okul müdürlüğü yapıp 2. gün il milli eğitim müdür yardımcılığına getirilmesi ne kadar yanlışsa, bir sendika yöneticisinin torpille gelmesi de o kadar yanlıştır.

Başta MEB olmak üzere artık tüm kurum ve kuruluşlarda yönetici atama konusunda bu komedi sona erdirilmeli, liyakat esas alınmalıdır.Hani bir sendika başkanı LİYAKAT diyordu ya, ne kadar samimi olduğunu şu Çankırı rezaletine iki kelam ederek göstersin de samimiyetini görelim.Aslında Devlet artık gerçek anlamda devlet olduğunu göstermeli,sendika,vakıf,dernek kim olursa olsun paralel görünümlü,çetevari hiçbir yapıya fırsat vermemelidir.Kamuda huzur ve başarı böyle sağlanır.Fetöcü paralel yapının ülkeye maliyeti bellidir, ders alındığı gösterilmelidir." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 20:58
Anahtar Kelimeler:
Ismail KoncukIsmail Koncuk Kamu Sen
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