İlanlar Art Arda Yayımlandı! Binlerce Uzman Onbaşı, Uzman Çavuş, Sözleşmeli Er, Astsubay Alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri personel alımları için başvuru süreci devam ediyor.

Sahil Güvenlik ve Jandarma'dan 2 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan duyuruda komnutanlıkların toplamda 3560 sözleşmeli astsubay alımı yapacağı, bu alımların 160 kişilik kontenjanının Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 3 Bin 400'ünün Jandarma Genel Komutanlığına yapılacağı belirtilmişti. Başvurular komutanlıkların resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmeyi sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzu linkleri vasıtasıyla öğrenebilirsiniz. Bu alımların yanı sıra 22 Şubat 2018 tarihinde MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sayfalarının yanı sıra Devlet Personel Başkanlığı'ndan da yayımlanan (www.dpb.gov.tr) duyurularda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman onbaşı, uzman çavuş, sözleşmeli er alımları yapılacağı belirtilmişti. Başvuru süreçlerine dair tüm detayları aşağıdaki kılavuzlardan öğrenebilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ONBAŞI ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ÇAVUŞ ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

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