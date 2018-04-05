Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İlanlar Art Arda Yayımlandı! Binlerce Uzman Onbaşı, Uzman Çavuş, Sözleşmeli Er, Astsubay Alınacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli askeri personel alımı yapacak. Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı, Sözleşmeli Er ve Astsubay alımı ile ilgili tüm detaylar kpss cafe adresinde.

banner396

İlanlar Art Arda Yayımlandı! Binlerce Uzman Onbaşı, Uzman Çavuş, Sözleşmeli Er, Astsubay Alınacak

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli askeri personel alımı yapacak. Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı, Sözleşmeli Er ve Astsubay alımı ile ilgili tüm detaylar kpss cafe adresinde.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:05
İlanlar Art Arda Yayımlandı! Binlerce Uzman Onbaşı, Uzman Çavuş, Sözleşmeli Er, Astsubay Alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri personel alımları için başvuru süreci devam ediyor.

Sahil Güvenlik ve Jandarma'dan 2 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan duyuruda komnutanlıkların toplamda 3560 sözleşmeli astsubay alımı yapacağı, bu alımların 160 kişilik kontenjanının Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 3 Bin 400'ünün Jandarma Genel Komutanlığına yapılacağı belirtilmişti. Başvurular komutanlıkların resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmeyi sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzu linkleri vasıtasıyla öğrenebilirsiniz. Bu alımların yanı sıra 22 Şubat 2018 tarihinde MSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sayfalarının yanı sıra Devlet Personel Başkanlığı'ndan da yayımlanan (www.dpb.gov.tr) duyurularda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman onbaşı, uzman çavuş, sözleşmeli er alımları yapılacağı belirtilmişti. Başvuru süreçlerine dair tüm detayları aşağıdaki kılavuzlardan öğrenebilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ONBAŞI ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ÇAVUŞ ALIMI

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Askeri personel alımları, polis alımları, memur alımları, özel sektör iş fırsatları ve diğer konular hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz, diğer adaylarla iletişime geçerek fikir alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza katılmak için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.04.2018 12:17
Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik KomutanlığıJandarma Genel KomutanlığıKara Kuvvetleri KomutanlığıAskeri Personel AlımıUzman çavuş AlımıUzman Onbaşı AlımıSözleşmeli Er AlımıAstsubay Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: O İlçelere Kaymakam Ataması Yapıldı
Son Dakika: O İlçelere Kaymakam Ataması Yapıldı
Erzincan Vali Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı
Erzincan Vali Yardımcısı Görevden Uzaklaştırıldı
13 Bin Polis Asli Görevine Dönecek ! 3 Bini Trafiğe Verilecek
13 Bin Polis Asli Görevine Dönecek ! 3 Bini Trafiğe Verilecek

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim